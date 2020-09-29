2020/09/29 | 14:05 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 | 01:42 مساءً | عدد القراءات : 18

نائب: ملف الدوائر الانتخابية لم يحسم ومازال يثير الخلاف بين الأطراف السياسية

بغداد/..اكد النائب محمد البلداوي، ان ملف الدوائر الانتخابية لم يحسم بعد ومازال يثير الخلاف بين الأطراف السياسية، لافتا الى ان هناك مساعي من الكتل السياسية لمراعاة مصالحها في قانون الانتخابات بشكل بعيد عن رؤى ومصالح الشعب.

وقال البلداوي، ان “ملف الانتخابات وقانونها لم يحسم بعد وخصصت جلسة السبت الماضي خصصت لحسم الموضوع، لكن ماظهر من خلافات بين الكتل السياسية حال دون ذلك”.

وأضاف ان “ملف الدوائر لم يحسم والجميع يدرس خياراتها، ووضعت قواعد عامة تم الاتفاق عليها ومن الممكن المضي وفقها، من حيث تساوي المناطق بالسكان وتجاورها جغرافيا وعوامل أخرى تتعلق بالمساكن والاحصائيات السكانية”.

وبين ان “بعض الكتل السياسية تسعى لجعل العراق متناغما مع مخططاتها، وهذا غير ممكن، اذ تسعى بعض الأطراف الى معاملة كل منطقة ورقعة جغرافية وفق مبدأ معين حسب مايناسب جمهورهم”.

وأوضح ان “الكتل السياسية تريد مراعاة مصالحها بشكل بعيد عن الرؤى التي تخدم مصالح الشعب".انتهى4

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