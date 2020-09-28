انتقادات لاذعة للمصري صلاح بسبب تصرفه في مباراة أرسنال (فيديو)

2020/09/29 | 14:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

وجه أسطورة مانشستر يونايتد، الدولي الإنجليزي السابق، غاري نيفيل، انتقادات لاذعة للنجم المصري محمد صلاح، بسبب "أنانيته" خلال مجريات مباراة ليفربول وأرسنال التي أقيمت أمس الاثنين.

وانتقد نيفيل بشدة، انتزاع صلاح الكرة من زميله البرتغالي ديوغو جوتا أمام مرمى أرسنال، رغم أن الأخير كان في وضع جيد للتسجيل، قبل أن ينتهي الأمر بخسارة اللاعب المصري للكرة.

وقال نيفيل في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "لا يجب على صلاح فعل ذلك.



إن هذا الجزء الأناني في أسلوب لعبه".

وأضاف "إنها ليست فرصة صلاح، لكنه خطف الكرة من أمام جوتا، ورغم أن هذا الجشع أحد أعظم نقاط قوة صلاح، إلا أنه كان يجب أن يترك الكرة لزميله".

وأتم "جوتا كان سيحرز هدفا لولا تدخل صلاح.



لا يمكنك فعل ذلك.



بقدر ما هو لاعب رائع، فإنه يعلم أن هذه ليست فرصته".

وانتهت المباراة بفوز ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وتمكن جوتا الذي دخل بديلا من تسجيل الهدف الثالث، في حين لم يسعف الحظ صلاح لزيارة شباك أرسنال.

#صلاح بكل أنانية يمنع جوتا من التسجيل ، يقطع الكرة من أمامه وهو في موضع جيد للتسجيل pic.twitter.com/XfNtsc8snf

— Champions7 (@kuwaitters) September 28, 2020

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