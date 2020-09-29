الهجرة: منحة المليون ونصف ستشمل 600 عائلة

2020/09/29 | 14:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأكدت وزارة الهجرة والمهجرين، الثلاثاء، أن منحة المليون ونصف المليون دينار للعائدين لمناطقهم المحررة، ستشمل 600 عائلة بحسب الأسبقية والأولوية، فيما أشارت إلى قرب إطلاق الوجبة الثامنة من المنحة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "واع" عن مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس، قوله إن "الوزارة أكدت قرب إطلاق الوجبة الثامنة من منحة المليون ونصف المليون دينار للعائدين لمناطقهم المحررة، التي ستشمل 600 بحسب الأسبقية والأولوية والمعايير الموضوعة من قبل الوزارة".

وأشار إلى أن "المنحة ستشمل جميع النازحين العائدين إلى المناطق المحررة في محافظات نينوى، والأنبار، وصلاح الدين، وكركوك، وديالى، وحزام بغداد".

وأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، في وقت سابق، قربَ إطلاق منحة المليون ونصف المليون دينار للعائدين لمناطقهم المحررة.

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