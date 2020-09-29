التعليم النيابية تكشف عن رؤية لتعيين الطلبة الأوائل

2020/09/29 | 14:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

كشفت عضو لجنة التعليم النيابية إيناس المكصوصي عن رؤية نيابية لتضمين تعيين الطلبة الثلاثة الأوائل في الأقسام العلمية والإنسانية.

وقالت المكصوصي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء: إنه "تم الاتفاق مع الحكومة السابقة على أن تكون هنالك تعليمات تسهل من عملية إجراءات تعيين الطلبة الثلاثة الأوائل على الأقسام العلمية والإنسانية، وتمت المصادقة على ذلك نهاية العام 2019، إضافة إلى موافقة الحكومة على تفعيل ضمان التخصيص المالي للطبة الأوائل".



مؤكدةً أن "أهمية تضمين فقرة التخصيص المالي للطلبة في موازنة العام 2020، لتعيين الطلبة الأوائل الثلاثة للأقسام العلمية والإنسانية".

وأضافت أن "التعيينات تركز على الأقسام وليس الكليات فحسب، لأن طلبة الكليات لديهم قرار سابق ناتج عن الحذف والاستحداث وحركة الملاك، ولديهم أولوية في التعيين"، مشيرة إلى أن "موضوع الطلبة الأوائل على الكليات أمر محسوم طيلة السنوات السابقة، لكن تظاهرات 2019، والظروف التي مر بها العراق أوقفت إصدار الأوامر الإدارية".

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