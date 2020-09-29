2020/09/29 | 14:36 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

زيدان: على المؤسسات الاتحادية احترام خصوصية كردستان

استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.

وجرى في اللقاء بحسب بيان المكتب الاعلامي لرئيس حكومة الاقليم، "التباحث إزاء تعزيز الدور المستقل للنظام القضائي في العراق، كما تمت مناقشة سبل التعاون والتنسيق مع السلطة القضائية في إقليم كردستان".

وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى إن "على المؤسسات الاتحادية احترام خصوصية إقليم كردستان في المجالات كافة وخصوصاً في المجال القضائي، كما أشار إلى أن الدستور هو الأساس الذي يجب أن يحتكم إليه الجانبان في حل الخلافات والمشاكل العالقة بينهما".

وسلط بارزاني الضوء على "العلاقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وشدد على ضرورة أن تمارس السلطة القضائية في العراق دورها المستقل في حلحلة الخلافات ومنع الانتهاكات الدستورية، وقال: "يجب التعامل مع إقليم كردستان ككيان اتحادي ودستوري".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيدان: على المؤسسات الاتحادية احترام خصوصية كردستان) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيدان: على المؤسسات الاتحادية احترام خصوصية كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).