الاتصالات تكشف حقيقة توقف عمليات الصدمة في البلاد

2020/09/29 | 14:36 - المصدر: NRT عربية

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فوتو: ارشيف

منذ 9 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

نفت وزارة الاتصالات، الثلاثاء، توقف عمليات الصدمة في البلاد، مؤكدة استمرارها لحين إكمال مشروع بوابات النفاذ.

وقال مدير دائرة الاتصالات والمعلوماتية في الوزارة باسم الأسدي، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم، 29 أيلول 2020، إنه "لا صحة للأنباء التي تحدثت حول انتهاء عمليات الصدمة في نينوى وديالى أو أي محافظة أخرى"، مبينا أن العمليات مستمرة في جميع المحافظات لحين إكمال مشروع بوابات النفاذ الذي سيحد من تهريب السعات.

وأضاف أن "جميع المحافظات ستنفذ فيها العمليات بعد اختيار التوقيت المناسب والتدقيق من الأهداف".

وكانت الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية التابعة لوزارة الاتصالات، قد أعلنت في وقت سابق، عن أن عمليات الصدمة أضافت ما لا يقل عن 4 مليارات دينار شهريا إلى إيراداتنا، فيما أكدت استمرار عمليات الصدمة، لحين انشاء بوابات النفاذ الضوئي.

ر.إ

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