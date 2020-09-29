نائب عراقي: لا يوجد أموال لسداد رواتب الأشهر المقبلة

2020/09/29 | 14:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن اللجنة المالية النيابية في العراق، ناجي رديس عبد شعبان، أن وزارة المالية لا تمتلك أموالاً كافية لسداد رواتب الأشهر الثلاثة المقبلة....

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