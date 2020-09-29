الغزي يؤكد إهتمام رئيس الوزراء بإدامة العلاقات الثنائية مع مصر

2020/09/29 | 14:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، اليوم الثلاثاء، الإهتمام الواسع الذي يبديه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإدامة العلاقات الثنائية التي تربط حكومة وشعب العراق مع جمهورية مصر العربية.

وقال بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء، تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “الغزي استقبل السفير المصري في بغداد، علاء عبد المنعم موسى”، مبينا ان “الغزي اكد على مدى الإهتمام الواسع الذي يبديه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإدامة العلاقات الثنائية التي تربط حكومة وشعب العراق مع جمهورية مصر العربية”.

وأشار الغزي، إلى “تشكيل المجلس العراقي – الأردني – المصري، وتكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتواصل مع الدول الثلاث، لتفعيل الاتفاقيات السابقة والإعداد لإبرام الاتفاقيات المستقبلية وإيلائها الأهمية القصوى من خلال وضع رؤى مستقبلية للشراكة بين العراق ومصر من جهة وتفعيل دور المجلس التنسيقي مع الدول الثلاث من جهة أخرى”.

من جانبه اكد السفير المصري، “إستعداد جمهورية مصر العربية، لإبداء التعاون المشترك خلال الفترة القادمة وقطف ثمار الشراكة من خلال تشكيل مجلس تنسيقي مماثل للمجلس العراقي، وتبادل اللقاءات الثنائية والثلاثية بإجراء زيارات متبادلة، واطلاع الأطراف كافة على الخبرات والتجارب والاستفادة منها”.

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