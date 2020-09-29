التغييرات الأمنية جاءت بعد تلقي الكاظمي طلباً من السفارات لحمايتها من مخطط الاقتحام

2020/09/29 | 14:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ووفقا لمصادر خاصة، فإنّ التغييرات الأمنية لحماية البعثات الدبلوماسية جاءت بعد تلقي الكاظمي طلباً من السفارات لتوفير الحماية لها، وان هذا الطلب سلم رسميا الى مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي.

المصادر أكدت أن البعثات الموجودة في بغداد، طالبت الحكومة بموقف حكومي صارم، وبعكسه سيكون لها موقف موحد تجاه ما قد تتعرض له من مخاطر نتيجة انفلات المجاميع المسلحة، وعدم قدرة الحكومة على السيطرة عليها، موضحةً أن الكاظمي عقد اجتماعاً ولقاءات مع مسؤولين حكوميين وأمنيين، وبحث معهم تكليف قوة خاصة بحماية المنطقة الخضراء، وإخراج القوات الأخرى والمكاتب التابعة للفصائل والجهات الأخرى من داخل المنطقة.

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