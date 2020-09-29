الصحة ترجح ارتفاع الإصابات بكورونا مع دخول موسم الشتاء

2020/09/29 | 14:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجحت وزارة الصحة، ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بالتزامن مع التغييرات المناخية.

المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، أكد ان بعض الخبراء المختصين بالصحة العامة، رجحوا الزيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة.



وأضاف أن الوزارة أعدت خطة من خلال توفير ردهات مخصصة للحالات الحرجة، بالإضافة إلى تجهيز المستشفيات بكميات من العلاج المعتمد.

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