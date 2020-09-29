وزير الداخلية من كربلاء: مستمرون في ضبط السلاح المنفلت ولا بديل عن الدولة

2020/09/29 | 14:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، الاستمرار في ضبط السلاح المنفلت، مبيناً أن لا بديل عن الدولة.

وخلال زيارته لمحافظة كربلاء، أكد الغانمي أن عمليات فرض هيبة الدولة مستمرة، مبينا ان العمليات الأمنية التي شهدتها محافظات البصرة وميسان والكوت في إطار فرض هيبة الدولة وحصر السلاح أتت ثمارها.

وكان وزير الداخلية، عثمان الغانمي، قد وصل إلى محافظة كربلاء لمتابعة الخطط الأمنية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين.

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