وفد أمني من وزارتي الداخلية والدفاع يزور البصرة ويلتقي محافظها

2020/09/29 | 14:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى رئيس اللجنة الأمنية العليا في البصرة المحافظ اسعد عبد الأمير العيداني، اليوم الثلاثاء، مع وفد يمثل اللجنة الأمنية من وزارتي الداخلية والدفاع والتي جاءت للإطلاع على كافة الاوضاع الامنية في المحافظة.

وقال العيداني في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “التقى اليوم وفد امني يمثل اللجنة الأمنية من وزارتي الداخلية والدفاع ،تم فيه الاطلاع على الوضع الأمني في مختلف مناطق البصرة”، لافتاً الى ان “الحكومة المحلية دعمت القطاع الامني في خطة مشاريع عام ٢٠١٩ من خلال تجهيزهم بعجلات أمنية وتأهيل بعض مراكز الشرطة”.

من جانبه، قال قائد عمليات البصرة اللواء اكرم صدام، ان “وفد اللجنة الامنية زار مجموعة من المحافظات العراقية ومن بينها محافظة البصرة، حيث تضمن اللقاء الامني مع رئيس اللجنة الامنية العليا في البصرة مناقشة عدة امور امنية مهمة من بينها التطرق لرفع بعض السيطرات غير الضرورية والتي قد تتسبب بزخم مروري في بعض مناطق المحافظة”.

من جهته أعلن قائد شرطة البصرة اللواء عباس ناجي، عن “أبرز العمليات الأمنية التي جرت في الساعات القليلة الماضية من بينها العثور على مبلغ (١٠٠) مليون دينار عراقي ضمن الاموال المسروقة من احد المواطنين حيث وصل المبلغ الذي ضبط الى الان هو ٢ مليار وأربعمائة مليون دينار عراقي”.

ولفت الى ان “هذه الجهود هي ضمن عمليات البحث والتحري التي تقوم بها مديرية مكافحة الاجرام في البصرة فضلا عن ضبط كغم من المخدرات في احدى مناطق المحافظة من قبل مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ونشاطات امنية اخرى مختلفة تم نشرها لمختلف وسائل الاعلام المحلية”.

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