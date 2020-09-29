الحشد الشعبي يعتزم انشاء مصنع للأوكسجين في كركوك

2020/09/29 | 14:59 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت مديرية المعدات الفنية في هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن عزمها انشاء مصنع للأوكسجين في كركوك لتوزيعه بين مستشفيات المحافظة لخدمة المصابين بفايروس كورونا.وقالت المديرية في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “وفدا منها زار مقر قيادة محور الشمال بهدف انشاء مصنع للأوكسجين في كركوك وتوزيعه مجاناً لمصابي فايروس كورونا الراقدين في المستشفيات والمحجورين في المنازل”.واكدت المديرية، انها “اتفقت مع المسؤولين في صحة المحافظة على انشاء المصنع وسيتم العمل به عن قريب”.



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