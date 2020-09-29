موجة غضب من ممثل كوردي بعد مشهد يسيء للمذهب ''الشيعي''.. وثقافة الإقليم تتحرك (فيديو)

2020/09/29 | 15:07 - المصدر: NRT عربية

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منذ 22 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

طالبت وزارة الثقافة في اقليم كوردستان، الثلاثاء، الإدعاء العام بتحريك دعوى قضائية ضد فنان أنتج فيلما يسيء للمذهب الشيعي.

وبحسب وثيقة حصلت عليها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم (29 ايلول 2020) صادرة من وزير الثقافة حمه سعيد، فان "الوزارة قامت برفع دعوى قضائية على الفنان الكوردي (محمد فريدون حمكو) بسبب انتاجه فيلما يسيء فيه للمذهب الشيعي"، مبينا ان الفلم "لا يتناسب مع قيم ومبادئ شعب كوردستان".

وأكد الوزير بحسب الوثيقة ان "هذه الاعمال تسبب المشاكل للتعايش السلمي بين المذاهب، مشيرا الى ان "رفع الدعوى القضائية جاء لغلق الطريق امام هكذا اعمال مسيئة".

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