وزير التخطيط يبحث مع وفد الأمم المتحدة خطة إغلاق مخيمات النزوح

2020/09/29 | 15:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لإنهاء معاناة النازحين وتوفير الظروف المناسبة لعودتهم الطوعية إلى مناطقهم، بحث وزير التخطيط خالد بتال مع نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق، إيرينا سولارانو، أوضاع النازحين في العراق.

وبحث الجانبان مراحل انجاز خطة إغلاق مخيمات النزوح في أسرع وقت ممكن من خلال توفير التخصيصات المالية المناسبة، ضمن موازنة العام المقبل.

ولفت الوزير إلى أن ملف النزوح، يعد من الملفات المعقدة، ويواجه الكثير من التحديات، الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، والإنسانية، وهذا ما يتطلب جهودا استثنائية من جميع الجهات المعنية على المستويين الوطني والدولي لتحقيق أهداف الخطة.

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