الكاظمي يكلف اللواء حامد الزهيري بمهام قيادة الفرقة الخاصة لحماية المنطقة الخضراء

2020/09/29 | 15:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كلف القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اللواء الركن حامد الزهيري، بمهام قيادة الفرقة الخاصة، التي ستتولى حماية المنطقة الخضراء التي باتت تشهد قصفاً صاروخياً متكرراً.

وأكد مصدر أمني أن الفرقة الخاصة ستتولى أيضاً مسؤولية حماية القصر الجمهوري، والمرافق الحكومية الإستراتيجية، ومبنى السفارة الأميركية، بالإضافة إلى السفارات الأجنبية والبعثات الدبلوماسية، من عمليات القصف الصاروخي.



وذلك بعد تأمين المناطق المحيطة بالمنطقة الخضراء خاصة المناطق الزراعية التي تعتبر منطلقا للصواريخ الموجهة ضد المنطقة المحصنة.

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