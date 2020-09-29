حركة أمل الشيعية اللبنانية: نستغرب ما ورد على لسان ماكرون من اتهامات

2020/09/29 | 15:09 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحدث خلال مؤتمر صحفي في في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا يوم الاثنين.تصوير: إنتس كالنينس - رويترز.بيروت (رويترز) - قالت حركة أمل الشيعية اللبنانية يوم الثلاثاء إنها تستغرب الاتهامات الموجهة إليها من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.وجاء في بيان للحركة أنها ”ما زالت على موقفها الملتزم والداعم لنص المبادرة الفرنسية“.وفي إشارة إلى انهيار محادثات تشكيل الحكومة في لبنان، قالت ”نستغرب ما ورد على لسان الرئيس الفرنسي من اتهامات وتحميل المسؤوليات خاصة للثنائي الوطني (حركة أمل وجماعة حزب الله)“.إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود

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