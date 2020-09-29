تسجيل 671 اصابة جديدة بكورونا في اقليم كوردستان

2020/09/29 | 15:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة الى انها سجلت 671 اصابة جديدة بكوفيد19.

وقالت الوزارة في بيانها رقم 261 وحصل PUKmedia على نسخة منه، ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا هو كالتالي:

1- الفحوصات:

* اجراء 4744 فحصا جديداً.

* 1420 في اربيل ، 770 في السليمانية، 176 في كرميان، 2338 في دهوك، و40 في حلبجة.

2- الاصابات:

* 671 اصابة جديدة.

* 229 في اربيل ، 90 في السليمانية، 25 في كرميان، 302 في دهوك، و25 في حلبجة.

3- الشفاء:

* 467 حالة جديدة.

* 197 في اربيل ، 27 في السليمانية، 33 كرميان، 180 في دهوك، و30 في حلبجة.

5- الوفيات:

* 32 حالة وفاة.

* 3 في اربيل ، 9 في السليمانية، 6 في رابرين، 1 كرميان، 10 في دهوك، و3 في حلبجة.

6- المجموع الكلي:

* العزل الصحي: مجموع المواطنين الذين دخلوا العزل الصحي 21871 مواطناً، المغادرون للعزل الصحي 21871 مواطناً.

* الفحوصات: مجموع الفحوصات 461738 فحصا، 168687 في اربيل ، 115050 في السليمانية، 173760 في دهوك، 4241 في حلبجة.

* الاصابات: مجموع الاصابات 47137 اصابة، 17379 في اربيل ، 16035 في السليمانية، 12062 في دهوك، 1661 في حلبجة.

* الشفاء: مجموع حالات الشفاء وصلت الى 30175 حالة، 13846 في اربيل ، 10129 في السليمانية، 4653 في دهوك، 1457 في حلبجة.

* الراقدون في المستشفيات: مجموع الحالات 15237 حالة، 2971 في اربيل ، 5030 في السليمانية، 7159 في دهوك، 77 في حلبجة.

* الوفيات: مجموع الوفيات بلغ 1725 حالة، 562 اربيل ، 876 في السليمانية، 250 في دهوك، و37 في حلبجة.

PUKmedia خاص‌

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