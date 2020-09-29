هيرو ابراهيم: تأريخ صلاح كويخا لا يمكن نسيانه

2020/09/29 | 15:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعثت السيدة هيرو ابراهيم احمد، اليوم الثلاثاء، برقية تعزية بوفاة المناضل والبيشمركة العتيد والمشرف السابق على ادارة ادارة كرميان، صلاح كويخا.

وجاء في برقية السيدة هيرو ابراهيم أحمد:

بسم الله الرحمن الرحيم

عائلة وذوي الرفيق صلاح كويخا، باسف وحزن بالفين تلقينا نبأ وفاة المناضل والبيشمركة العتيد والمشرف السابق على ادارة كرميان صلاح كويخا، وبهذه المناسبة الاليمة، ابعث لكم تعازيي العميقة واشارككم الحزن والأسى.

ان فَقد كاك صلاح، أحد المناضلين والبيشمركة العتيدين لوطننا وللاتحاد الوطني الكوردستاني، يمثل حزنا كبيرا، ونحن متأكدون ان تأريخه ملئ بالقيادة والحرص والأمانة والشرف ومن المحال ان يتم نسيانه.

ادعو من الباري عزل وجل ان يلهم اهل وعائلة واصدقاء الفقيد الصبر والسلوان، وان يسكنه فسيح الجنات.

هيرو ابراهيم احمد

PUKmedia ترجمة‌

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