التربية تعلن ضوابط قبول ونقل التلاميذ بين مدارس بغداد والمحافظات

2020/09/29 | 15:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، 29 أيلول، 2020، ضوابط النقل والتسجيل الجديد للطلبة في المدارس ببغداد والمحافظات للعام الدراسي 2020 – 2021 .

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم اعداد الضوابط الخاصة بقبول وانتقال التلاميذ بين المدارس داخل المحافظات ضمن الاستعدادات التحضيرية للخطة الجديدة للعام الدراسي القادم".

واضاف البيان أن "تلك التعليميات تنص بقبول الأطفال في الصف الأول الابتدائي للذين اكملوا السادسة من العمر في نهاية السنة الميلادية (31 / 12) ، كما يقبل من لم يبلغ العاشرة عند التسجيل، حيث تلزم إدارة المدرسة بقبول الأطفال ضمن الرقعة الجغرافية للمدرسة او المحلات المحيطة بها، ولمدير عام التربية صلاحية النظر بالطلبات التي تكون خارجها وبما لا يتعارض والطاقة الاستيعابية، هذا وحددت الضوابط عدد التلاميذ في الصف الواحد مع مراعاة الظروف الاستثنائية ".

وتابع أنه " يحق ترويج طلبات نقل التلاميذ من(2020/9/1 – 31 / 12 / 2020) لقرب بدء امتحانات نصف السنة وللفترة من (16 / 2 – 15 / 4 / 2021) لقرب بدء امتحانات نهاية السنة ، كما يتوقف نقل التلاميذ الصف السادس الابتدائي في الـ16 من شهر شباط لعام 2021 لشمولهم بمشروع الدفتر الالكتروني، وتفيد الضوابط بعدم السماح لمن تجاوز الـ16 سنة بالاستمرار بالدوام بالمرحلة الابتدائية (مدارس التعليم العام) غير مدارس التعليم المسرع واليافعين للعام الحالي ، حيث بالإمكان نقلهم الى المدارس المسائية وفي حال تعذر وجودها لمدارس التعليم المسرع".

واشارت التعليمات، بحسب البيان إلى "عدم السماح بقبول الاطفال بصيغة مستمع، كما لا يوجد ما يمنع نقل التلاميذ من والى المدارس الأهلية وبالتنسيق مع قسم التعليم الأهلي والأجنبي وحسب الأصول، فضلاً عن جواز نقل تلاميذ المرحلة الثالثة (الخامس الابتدائي) والرابعة (السادس الابتدائي) في مدارس اليافعين ضمن الفئة العمرية (10 – 15) سنة الى مدارس التعليم العام كونهم يدرسون نفس المناهج الدراسية".

وختم البيان أنهُ "ُسمح بالدوام في الصف السادس الابتدائي بالمدارس المسائية من مواليد 2004 بالنسبة للذكور و 2002 للإناث، كما يجوز للتلاميذ بالتقديم الى الامتحان الخارجي وحسب الاعمار المحددة بالتعليمات للحصول على شهادة الدراسة الابتدائية" .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( التربية تعلن ضوابط قبول ونقل التلاميذ بين مدارس بغداد والمحافظات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( التربية تعلن ضوابط قبول ونقل التلاميذ بين مدارس بغداد والمحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).