الأعرجي يحضر مجلس عزاء ضحايا قصف الرضوانية نيابة عن الكاظمي

2020/09/29 | 15:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حضر مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، الثلاثاء (29 أيلول 2020)، مجلس عزاء ضحايا قصف الرضوانية نيابة عن الكاظمي، نيابةً عن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي.

وقال مكتب الأعرجي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، حضر مراسم التشييع ومجلس العزاء لشهداء منطقة البو شعبان في قضاء الرضوانية، وتفقد منزل العائلة الذي استهدف أمس بصاروخي كاتيوشا واستشهد على إثره ستة أفراد من العائلة".

وأضاف، البيان أن "الأعرجي نقل تعازي رئيس الوزراء، الذي تحدّث خلال اتصال هاتفي مع الشيخ فريق الغريري، شيخ عشائر الغريرات، والشيخ سعد خضير شويرد شيخ البوحمدان العام".

وأكد الكاظمي خلال الاتصال على "عدم السماح للعصابات الخارجة عن القانون بأن تعبث بأمن المواطن، وأن الأجهزة الأمنية ستلاحق الجناة وتقدمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل".

وذكر الأعرجي، وفق البيان، أن "الأجهزة الأمنية لن تدخر جهدا في سبيل حماية أرواح وممتلكات المواطنين".





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