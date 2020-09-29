عملية امنية من محورين لتعقب اهداف مهمة لداعش شمال المقدادية في ديالى

2020/09/29 | 15:15 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / نفذت قوات امنية مشتركة عملية امنية لتعقب اهداف مهمة لتنظيم داعش في بساتين المقدادية في محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان قوة امنية مشتركة من الجيش والحشد الشعبي نفذت عملية امنية من محورين لتعقب اهداف مهمة لداعش في بساتين أبو دهن ضمن قاطع شمال المقدادية شمال شرق بعقوبة .واضاف ان العملية التي نفذت بناء على معلومات أستخبارية تاتي لانهاء نشاط خلايا داعش النائمة وتدمير مضافاتها السرية وتامين الطرق الزراعية ونقاط المرابطة من اجل شل حركة الارهابيين وقطع امدادات التنظيم ./انتهى

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