2020/09/29 | 15:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ أكدت اللجنة المالية النيابية، ان قانون الاقتراض ليس له علاقة بتأخير إطلاق الرواتب.وذكرت اللجنة في وثيقة اطلعت عليها الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ :" ان مشروع قانون تمويل الاقتراض المحلي لتمويل العجز المالي لسنة ٢٠٢٠ لم يصل الى اروقة مجلس النواب أو اللجنة المالية".واضافت:" ان قانون الاقتراض ليس له علاقة بتأخير إطلاق الرواتب، داعية الحكومة الى الإسراع في ارسال ورقة الإصلاح الاقتصادي" مؤكدة " ان تأمين الرواتب ليس من اختصاص السلطة التشريعية بل من اختصاص السلطة التنفيذية، مطالبة وزارة المالية الاسراع باطلاق وتأمين الرواتب "./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية : قانون الاقتراض ليس له علاقة بتأخير إطلاق الرواتب) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية : قانون الاقتراض ليس له علاقة بتأخير إطلاق الرواتب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).