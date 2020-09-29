تسجيل /175/ اصابة بكورونا في الديوانية

2020/09/29 | 15:15 - المصدر: وكالة نينا

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الديوانية/ نينا/ سجلت دائرة صحة محافظة الديوانية اليوم /175/ اصابة جديدة بفايروس كورونا.وقالت مدير عام صحة المحافظة الدكتورة لمياء الحسناوي " سجلت مختبرات الصحة العامة /175/ اصابة مقابل /219/ حالة شفاء .يذكر ان عدد الاصابات تجاوز /13/ الف اصابة في المحافظة / انتهى

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