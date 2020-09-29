2020/09/29 | 15:15 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور: طرق وجسور ذي قار تباشر بأعمال صيانة جسر الشهداء " الزيتون " هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/09/29 | 15:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور: طرق وجسور ذي قار تباشر بأعمال صيانة جسر الشهداء " الزيتون ") نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور: طرق وجسور ذي قار تباشر بأعمال صيانة جسر الشهداء " الزيتون ") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).