2020/09/29 | 15:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السلطات العراقية توضح حقيقة منع دخول الزائرين الاجانب بسبب الأمن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/09/29 | 15:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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