نائب: لا بوادر سياسية لحسم ازمة الدوائر الانتخابية

2020/09/29 | 15:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…اكد عضو مجلس النواب باسم خزعل، الثلاثاء، ان الخلاف السياسي حول الية توزيع الدوائر الانتخابية لا يزال قائما حتى الان.وقال خزعل في تصريح لـ/ المعلومة/، “لا توجد اي بوادر سياسية داخل مجلس النواب لحسم الية توزيع الدوائر الانتخابية المتعددة”، لافتا الى ان “الملف الدوائر الانتخابية لن يحسم سريعا وسيأخذ وقت كبير”.واضاف ان “الكتل السياسية منقسمة بين الدائرة الواحدة والدوائر المتعددة والدوائر الوسطى حيث يأتي هذا الانقسام للتخوف من خسارة المقاعد في الانتخابات المقبلة”، مبينا ان “قانون الانتخابات مرر بضغط من الشارع والكتل السياسية غير راغبة به”.واكدت اللجنة القانونية النيابية، السبت الماضي، ان بيانات وزارة التجارة غير كافية لحسم ملف الدوائر الانتخابية المتعددة.



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