الصحة تسجل 4724 اصابة و 70 حالة وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

2020/09/29 | 15:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 4724 اصابة بـ وباء كورونا و 4028 حالة شفاء اضافة الى وفاة 70 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.

وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات.

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