عبطان يرجح تخفيض البنك المركزي لسعر صرف الدينار أمام الدولار مجبراً

2020/09/29 | 15:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح مستشار رئيس الوزراء الاسبق، عبد الحسين عبطان، اليوم الثلاثاء، ان يلجأ البنك المركزي مجبراً الى تخفيض سعر الدينار العراقي امام الدولار الأميركي.

وقال عبطان في تغريدة على “تويتر”، “أتوقع للأسف سيلجأ مجبراً البنك المركزي العراقي عاجلاً أو أجلاً إلى تخفيض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار”.

واكد، ان “المواطن سيكون هو المتضرر الأول”.

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