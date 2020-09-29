لقاح كورونا.. تحرك عراقي للحصول على ملايين الجرعات

2020/09/29 | 15:29 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد.. تعتزم وزارة الصحة، توفير 8 ملايين جرعة من لقاح مكافحة فيروس كورونا كدفعة أولى، فيما أشارت إلى أنه سيتم العمل على تجهيزها ضمن التحالف الدولي للتحصين واللقاحات.

وقال مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة رياض الحلفي في تصريح صحافي إن "التحالف العالمي للتحصين واللقاحات عمل على التعاقد مع أكثر الشركات تقدما في انتاج اللقاح من بينها شركة (آسترازينيكا) الشريكة لجامعة أكسفورد وشركتا (فايزر) و(موديرنا)".

وتابع، أن "العراق له الاولوية بتجهيز اللقاحات وسيعقب الدفعة الاولى تجهيزه بجرعة ثانية مماثلة ليصبح المجموع 16 مليون جرعة من اللقاحات التي ينبغي تطعيمها مرتين لتكوين الأجسام المناعية".

وأعلنت وزارة الصحة، تسجيل آلاف الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، وعشرات حالات الوفاة.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "عدد الفحوصات المختبرية لهذا اليوم بلغت أكثر من 22 ألف فحص.

واشارت الوزارة، إلى تسجيل أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة و62 حالة وفاة، مقابل أكثر من 4 آلاف حالة شفاء في عموم العراق".

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