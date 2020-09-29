قراءة في كتيب: حوار مفتوح مع المفكر غازي الصوراني حول القضايا السياسية والمعرفية وآفاق اليسار العربي والعالمي - رامي مراد

2020/09/29 | 15:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رامي_مراد قراءة في كتيب:حوار مفتوح مع المفكر غازي الصوراني حول القضايا السياسية والمعرفية وآفاق اليسار العربي والعالمي*"إن تحرير فكرنا العربي من حالة الجمود والانحطاط، يتطلب اعتماد العقل كأداة وحيدة للتحليل، والعقلانية كمفهوم يستند على المنهج العلمي الجدلي، سيدفع بفكرنا العربي صوب الدخول في منظومة المفاهيم العقلانية التي تقوم على أن للعقل دوراً أولياً ومركزياً في تغيير الواقع والتحكم في صيرو ......





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