وزير الداخلية: كربلاء محط انظار العالم ومتفائلون بنجاح خطة الزيارة الاربعينية

2020/09/29 | 15:36 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

واصل رئيس اللجنة الأمنية العليا لإدارة الملف الأمني والخدمي للزيارة الأربعينية وزير الداخلية “عثمان الغانمي”، جولاته الميدانية للاطلاع على سير الخطط الخاصة بتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، حيث زار سيادته والوفد المرافق له مدينة كربلاء المقدسة، اليوم الثلاثاء، وعقد اجتماعاً في مقر قيادة عمليات كربلاء الذي ضم عددا من قادة الاجهزة الامنية.

واكد الوزير الغانمي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان العالم المتحضر يمتثل للدروس التي قدمها الحسين عليه السلام، وان كربلاء الان محط انظار العالم، كما أن الزيارة هذا العام تختلف عن العام الماضي من ناحية التحديات، وعليه يجب التعامل بصبر وحكمة مع المواطن.

كما اكد أيضاً ان القوات الأمنية لديها خبرة في التعامل مع الزيارات المليونية، وهناك انسجام بين القطعات المتواجدة في محافظة كربلاء، وقد وزعت بالشكل الصحيح، معربا عن تفاؤله بنجاح الخطط الخاصة بهذه المناسبة.

في الوقت ذاته بين الوزير ان منع الفيزا كان بسبب الأوضاع الصحية وليست الأمنية.

كما زار وزير الداخلية، قيادة شرطة المحافظة والتقى بعدد من الضباط والمنتسبين، وتشرف سيادته ايضاً بزيارة الإمام الحسين واخية ابي الفضل العباس عليهما السلام، وأجرى جولة تفقيد في عدد من مناطق كربلاء المقدسة.

وعلى هامش هذه الزيارة أفتتح الغانمي مركز “شرطة فرحية” التابع الى قسم شرطة مدينة الحسين عليه السلام.

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