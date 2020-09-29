نائب ينتقد الضعف الحكومي في التعامل مع التحديات الامنية الراهنة

2020/09/29 | 15:37 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اين نيوز _بغداد انتقد النائب عن كتلة الصادقون النيابية احمد الكناني، الثلاثاء، الضعف الحكومي في التعامل مع التحديات الامنية التي تمر بها البلاد.وقال الكناني، إن "الاحداث الامنية التي شهدتها البلاد مؤخراً لاسيما فيما يتعلق في ملف استهداف السفارة الامريكية اثبتت ضعف التعامل الحكومي واخفاقه في التعامل مع الملف الامني"، مبيناً أن "قرارات الحكومة لم يكن بمستوى الاحداث والتحديات التي تمر بها البلاد".واضاف أن "الحكومة مطالبة اليوم بحسم موضوع التواجد الاجنبي في البلاد وانهاءه لمنع انزلاق الأمور نحو الأسوأ"، لافتاً الى أن "السفارة الأمريكية تحولت من مكان دبلوماسي الى ثكنة عسكرية وهذا امر مرفوض

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