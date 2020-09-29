وزارة الصحة تسجل 4724 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 4028 حالة

2020/09/29 | 15:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4724 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثلت 4028 اصابة للشفاء.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم تسجيل 4724 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق".

وأضاف البيان، أن "الوزارة سجلت تماثل 4028 حالة للشفاء وأكثر المناطق التي سجلت أعلى حالات شفاء هي كرخ بغداد بواقع 760 حالة".

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