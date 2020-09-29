2020/09/29 | 15:38 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الأخبار المحلية

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 | 03:20 مساءً | عدد القراءات : 13

اعادة اصدار اصباغ مخالفة في كمرك طريبيل الحدودي

اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الثلاثاء، عن اعادة اصدار (اصباغ + وارنيش) في مركز كمرك طريبيل الحدودي لكونها مخالفة للضوابط و التعليمات .

و تمت عملية الاعادة بحسب بيان الكمارك "بحضور الجهات الساندة في المنفذ وفق الضوابط و التعليمات النافذة" .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعادة اصدار اصباغ مخالفة في كمرك طريبيل الحدودي) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعادة اصدار اصباغ مخالفة في كمرك طريبيل الحدودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).