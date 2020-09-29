الصاروخ الذي قتل 3 أطفال وامرأتين.. الداخلية العراقية تعلن

2020/09/29 | 15:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، الثلاثاء، الوصول إلى الجناة الذين أطلقوا صاروخا استهدف مطار بغداد، الاثنين، وسقط على منزل سكني.

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