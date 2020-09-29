التربية تعلن الضوابط الجديدة لتسجيل ونقل التلاميذ بين مدارس بغداد والمحافظات

2020/09/29 | 15:38 - المصدر: NRT عربية

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تلاميذ المرحلة الابتدائية

فوتو: أرشيف

منذ 22 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، عن ضوابط النقل والتسجيل الجديد للطلبة في المدارس ببغداد والمحافظات للعام الدراسي الجديد 2020 – 2021 .

وقالت الوزارة في بيان اليوم، 29 أيلول 2020، إنه "تم اعداد الضوابط الخاصة بقبول وانتقال التلاميذ بين المدارس داخل المحافظات ضمن الاستعدادات التحضيرية للخطة الجديدة للعام الدراسي القادم".

وأضاف ان " التعليمات تنص بقبول الأطفال في الصف الأول الابتدائي للذين اكملوا السادسة من العمر في نهاية السنة الميلادية (31/ 12)، كما يقبل من لم يبلغ العاشرة عند التسجيل، حيث تلزم إدارة المدرسة بقبول الأطفال ضمن الرقعة الجغرافية للمدرسة او المحلات المحيطة بها، ولمدير عام التربية صلاحية النظر بالطلبات التي تكون خارجها وبما لا يتعارض والطاقة الاستيعابية، هذا وحددت الضوابط عدد التلاميذ في الصف الواحد مع مراعاة الظروف الاستثنائية" .

وتابع البيان، انه يحق ترويج طلبات نقل التلاميذ من(2020/9/1 – 31 / 12 / 2020) لقرب بدء امتحانات نصف السنة وللفترة من (16 / 2 – 15 / 4 / 2021) لقرب بدء امتحانات نهاية السنة، كما يتوقف نقل التلاميذ الصف السادس الابتدائي في الـ16 من شهر شباط لعام 2021 لشمولهم بمشروع الدفتر الالكتروني.

وبحسب الضوابط الجديدة لن يتم السماح لمن تجاوز الـ16 سنة بالاستمرار بالدوام بالمرحلة الابتدائية (مدارس التعليم العام) غير مدارس التعليم المسرع واليافعين للعام الحالي، حيث بالإمكان نقلهم الى المدارس المسائية وفي حال تعذر وجودها لمدارس التعليم المسرع .

كما أكدت التعليمات، عدم السماح بقبول الاطفال بصيغة مستمع، كما لا يوجد ما يمنع نقل التلاميذ من والى المدارس الأهلية وبالتنسيق مع قسم التعليم الأهلي والأجنبي وحسب الأصول، فضلا عن جواز نقل تلاميذ المرحلة الثالثة (الخامس الابتدائي) والرابعة (السادس الابتدائي) في مدارس اليافعين ضمن الفئة العمرية (10 – 15) سنة الى مدارس التعليم العام كونهم يدرسون نفس المناهج الدراسية .

وختم البيان بالقول إنه "سيتم السماح بالدوام في الصف السادس الابتدائي بالمدارس المسائية من مواليد 2004 بالنسبة للذكور و 2002 للإناث، كما يجوز للتلاميذ بالتقديم الى الامتحان الخارجي وحسب الاعمار المحددة بالتعليمات للحصول على شهادة الدراسة الابتدائية".

ر.إ

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