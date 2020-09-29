وزير الثقافة في حكومة كردستان يقاضي فناناً نشر مقطعاً ‘مسيئاً للشيعة والتعايش‘

2020/09/29 | 16:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قدم وزير الثقافة في إقليم كردستان، حمه حمه سعيد، شكوى إلى الادعاء العام بشأن مقطع مرئي لفنان من الإقليم، مسيئ للمذهب الشيعي والتعايش.



وقال سعيد في كتاب رسمي، إلى الادعاء العام، وتابعه "ناس" (29 أيلول 2020)، إنه "نشر الفنان محمد فريدون حمكو مقطع فيديو يتضمن إساءة للمذهب الشيعي، هذه الأعمال لاتخدم مصلحة الحركة التحررية الكردستانية وتعرقل التعايش".

وأضاف، "نطلب من سيادتكم تحريك دعوى قضائية ضد المذكور من أجل الحيلولة دون تكرار هذه الأعمال مستقبلاً".

وفريدون، هو ممثل كوميدي من محافظة أربيل بإقليم كردستان، وهو على صلة بوسائل الإعلام التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، كما واجه دعاوى سابقة بتهم تحرش، وفقاً لفنانين في الإقليم.

وأثار ظهور عدد من الآليات العسكرية في المقطع المسيء، تساؤلات حول مدى حصول فريدون على تسهيلات حكومية في الإقليم، إلا أن مختصين أكدوا لـ "ناس" أن "المشاهد التي ظهرت فيها آليات عسكرية، تم دمجها في المونتاج".

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