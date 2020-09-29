المياه على المريخ.. اكتشاف 3 بحيرات مدفونة يثير اهتمام العلماء

2020/09/29 | 16:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر موقع "نيتشر" دراسة قال فيها إنه قبل عامين، أعلن علماء بالكواكب اكتشاف بحيرة كبيرة من المياه المالحة تحت الجليد في القطب الجنوبي للمريخ، وهو ما قوبل بالإثارة وبعض الشكوك، أما الآن فيقول باحثون إنهم أكدوا وجود تلك البحيرة، ووجدوا 3 بحيرات أخرى.

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