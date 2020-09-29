إيران تعلن إسقاط طائرة مسيرة “معادية”

2020/09/29 | 16:11 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة..أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم الثلاثاء، بأن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت طائرة مسيرة معادية في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد.ونشر موقع نادي المراسلين الشباب التابع للتلفزيون الرسمي صورا لإسقاط الطائرة المسيرة في محافظة ملكان في إقليم أذربيجان الشرقي شمال غربي إيران.وفيما حذفت وكالة “مهر” الخبر بعد نصف ساعة من نشره، أكدت وكالة أنباء التلفزيون الرسمي الخبر ونشرت مقاطع فيديو تظهر المسيرة.ولم تذكر وسائل الإعلام الإيرانية المزيد من التفاصيل، كما لم يعلق أي مصدر رسمي حتى الآن على الخبر.



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