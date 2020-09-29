صدور كتاب 'آرين أسطورة مقاومة كوباني'

2020/09/29 | 16:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر حديثا كتاب (آرين أسطورة مقاومة كوباني) للكاتب والصحفي هوزان عفريني، والذي يحمل في طياته تغطية اعلامية لمقاومة كوباني.

لقد غدت كوباني رمزاَ للمقاومة العالمية ضد الارهاب وأصبحت منبع الثوار و المناضلين الحقيقين وهكذا انتصرت، و بفضل بطولات أهلها و تضحياتهم، في وجه اكبر تنظيم ارهابي على مستوى العالم.

وسطر هوزان عفريني في كتابه الجديد ( آرين أسطورة مقاومة كوباني) عن دور وحقيقة العملية الفدائية للبطلة العفرينية الرائدة الاسطورة الشهيدة (آرين ميركان) التي هزت بعمليتها البطولية عرش تنظيم (داعش) الارهابي و اصبحت رمز و عنوان لملحمة انتصار مقاومة كوباني التاريخية.



وهي اصبحت في نظرة الشعب الكوردي (ايقونة و اسطورة غرب كُردستان).

ايضا هناك أجرى الكاتب عفريني مقابلة خاصة لموقع PUKmedia مع الناشطة الارمنية الامريكية جيسيكا مديرة حملة دعم YPG (#ShowYourV4YPG) على خدمة تويتر عن دعمها و مساندتها لقوات حماية الشعب والمرأة الكوردية و تضامنها مع قضية الشعب الكردي.

وقد خصص الكاتب جزءاً لا بأس به من كتابته لمعاناة الأهالي النازحين كوبانيين في منطة برسوس بـكوردستان الشمالية المتاخمة لمقاطعة كوباني وآلامهم وما تعرضوا له من قتل ونهب وتهجير تعسفي همجي على يد مجاميع المسلحة التابعة لتنظيم داعش الارهابي وكيف أن بعض الأهالي فضلوا البقاء إلى جانب المقاتلين و أبوا أن يتخلوا عن أحلامهم على الأرض التي ترعرعوا فيها.

في هذا الكتاب يكتب الكاتب هوزان عفريني عن دور الريادي الكبير للمناضل لاهور شيخ جنكي طالباني الذي هو صاحب المبادرة لفتح غرفة العمليات العسكرية لقوات التحالف الدولي في السليمانية لدعم قوات YPG-YPJ في كوباني وغرب كوردستان وحيث اصبح قوات وحدات حماية الشعب عضو اساسي في تلك الغرفة.

يذكر تاريخ 15-9-2014 قامت المجموعات المسلحة التابعة لتنظيم داعش الارهابي المجهزة باحدث انواع السلاح التي استولوا عليه من الجيش العراقي في الموصل ومنها هاجموا مقاطعة كوباني الكردستانية.

وبتاريخ 26-1-2015 وبمساعدة ومساندة طائرات قوات التحالف الدولي وبإسناد مدافع البيشمركة و مساندة الشعب الكوردي في شمال كوردستان واجزاء الاربعة لكوردستان استطاعت وحدات حماية الشعب والمرأة الكردية ان تنتصر انتصاراَ كبيراَ و تاريخياَ على اكبر قوة ارهابية في العالم، تلك القوة التي احتلت اكثر من نصف مساحة العراق وسوريا وليبيا ولم يستطع الجيش السوري والعراقي والليبي ان ينتصروا على تلك القوة الظلامية.

PUKmedia

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