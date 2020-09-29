2020/09/29 | 16:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الهجرة و المهجرين عن عودة (134) لاجئا عراقيا ضمن برنامج العودة الطوعية من مخيم اكدة الواقع على الحدود السورية التركية الى ارض الوطن .

وذكر مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة طالب اصغر دوسه في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه اليوم الثلاثاء، ان "مكتب الوزارة في الجمهورية التركية اعاد (134) مواطن من اللاجئين العراقيين بتوجيه من وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، وبالتنسيق مع السفارة العراقية لدى أنقرة ووزارة النقل العراقية ".

وأوضح، "أن اللاجئين تمت اعادتهم من مخيم اكدة إلى أرض الوطن براً وعبر منفذ إبراهيم الخليل التابع لقضاء زاخو بمحافظة دهوك، بعد استكمال إجراءات دخولهم البلاد "، موضحا ان (99) منهم عادوا الى مناطقهم الاصلية في محافظة نينوى و(20) لاجئا عادوا الى مناطقهم في محافظة صلاح الدين ، فضلا عن عودة (15) لاجئا الى محافظة الانبار .

واضاف دوسة، ان "هذه العودة ستليها عودة اخرى في الايام القليلة القادمة ".

PUKmedia اعلام وزارة الهجرة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعادة 134 لاجئا عراقيا من تركيا ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعادة 134 لاجئا عراقيا من تركيا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).