إعادة 134 لاجئا عراقيا من تركيا

وذكر مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة طالب اصغر دوسه في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه اليوم الثلاثاء، ان "مكتب الوزارة في الجمهورية التركية اعاد (134) مواطن من اللاجئين العراقيين بتوجيه من وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، وبالتنسيق مع السفارة العراقية لدى أنقرة ووزارة النقل العراقية ".
وأوضح، "أن اللاجئين تمت اعادتهم من مخيم اكدة إلى أرض الوطن براً وعبر منفذ إبراهيم الخليل التابع لقضاء زاخو بمحافظة دهوك، بعد استكمال إجراءات دخولهم البلاد "، موضحا ان (99) منهم عادوا الى مناطقهم الاصلية في محافظة نينوى و(20) لاجئا عادوا الى مناطقهم في محافظة صلاح الدين ، فضلا عن عودة (15) لاجئا الى محافظة الانبار .
واضاف دوسة، ان "هذه العودة ستليها عودة اخرى في الايام القليلة القادمة ".
PUKmedia اعلام وزارة الهجرة
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