مكتب القائد العام يحدد مصير المتورطين بحادثة الرضوانية ويشدد: سنصل إليهم

2020/09/29 | 16:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادحدد مكتب القائد العام للقوات المسلحة، مصير المتورطين بقصف منزل في الرضوانية تسبب بقتل 7 من أفراد عائلة واحدة.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في حديث متلفز تابعته (بغداد اليوم ) إن "ما حدث بالأمس جريمة مروعة وتم ايداع القوة الأمنية الماسكة في الرضوانية بالتوقيف واية قوة ستقصر في واجبها ستنال نفس الجزاء".

وأكد أن " القائد العام مصطفى الكاظمي أمس على الجهد الاستخباري ومضاعفته لملاحقة الجناة ولدينا القدرة على ملاحقتهم والوصول إليهم وايداعهم التوقيف وتحويلهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل".

ولفت إلى ان "عمليات القصف المتكرر التي تستهدف المواطنين والبعثات الدبلوماسية تقف بالضد من المصلحة الوطنية ومن واجب الدولة حماية المواطنين".

وفي وقت سابق ، أعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي الوصول إلى الجناة الذين أطلقوا صاروخين تسببا بمقتل عائلة كاملة.

وقال في مؤتمر صحفي من كربلاء إن ن "ما حدث أمس يندى له الجبين، ووزارة الداخلية العراقية تمكنت من الوصول إلى الجناة".

وأمس ، أصدرت قيادة العمليات المشتركة بياناً بشأن سقوط صاروخي كاتيوشا على عائلة في منطقة الرضوانية غربي بغداد، فيما أكدت أن القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اصدر توجيها بتوقيف القوات الأمنية الماسكة لتلك المناطق.

وقالت القيادة في البيان الذي تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "في الوقت الذي تبذل فيه الحكومة والقوات الأمنية قصارى جهدها في سبيل رعاية مصالح المواطنين وحمايتهم وبسط القانون ودعم الاستقرار، تنبري عصابات الجريمة والمجاميع الخارجة عن القانون لممارسة أعمالها الوحشية وترتكب الجرائم بحق المواطنين الآمنين، بهدف خلق الفوضى وترويع الناس".

واضاف البيان أن "هذه العصابات اقدمت عصر اليوم على ارتكاب جريمة جبانة في منطقة البوشعبان ( البوعامر ) قضاء الرضوانية في بغداد، عندما استهدفت بصاروخي كاتيوشا منزل أحد العوائل الآمنة ودمرته بالكامل وتسببت باستشهاد خمسة أشخاص، ( ثلاثة أطفال وامرأتين ) وجرح طفلين، وقد تم تحديد مكان الانطلاق من منطقة حي الجهاد".

ووجه القائد العام للقوات المسلحة ، مصطفى الكاظمي، بحسب البيان بـ"إيداع القوة الأمنية الماسكة، وكل الجهات الأمنية المعنية في التوقيف، لتقاعسها عن أداء مهامها الأمنية، وستعاقب كل قوة تتقاعس وتسمح بمثل هذه الخروقات الأمنية ، كما أمر بفتح تحقيق فوري بالحادث وملاحقة الجناة مهما كانت انتماءاتهم وارتباطاتهم لينالوا أشد العقوبات".

وشدد الكاظمي على "جميع الأجهزة الأمنية بضرورة تكثيف جهودها الاستخبارية في المرحلة الراهنة للحد من هذه الجرائم التي تروّع المواطنين، وأكد عدم السماح لهذه العصابات بأن تصول وتجول وتعبث بالأمن دون أن تنال جزاءها العادل".

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