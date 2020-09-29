نادٍ سعودي يعتزم التعاقد مع ’’ميمي’’

2020/09/29 | 16:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أفادت مواقع صحفية سعودية، الثلاثاء (29 أيلول 2020)، بأن فريق الاتحاد السعودي ينوي التعاقد مع لاعب منتخب العراق بكرة القدم والسيلية القطري حاليا مهند علي "ميمي".

وذكر موقع "سعودي سبورت" أنه "ربما يكون النجم العراقي مهند علي واحداً من الصفقات التى ترغب إدارة نادي الوحدة في إتمامها خلال الصيف الجاري".

واضاف، أن "إدارة فرسان مكة حالياً تعمل على تدعيم الفريق بلاعبين أصحاب قدرات فنية عالية وتم فتح قناة للتعاقد مع اللاعب العراقي مهند علي بعد قناعة مدرب الفريق البرتغالي إيفو فيرا بأدائه في الدوري القطري مع السيلية".

ويستمر عقد لاعب المنتخب العراقي مع الدحيل القطري حتى عام 2024 ويلعب للسيلية حاليا بنظام الإعارة، وسبق لمهند ان اكد في اكثر من مناسبة رغبته للعب في الدوري السعودي، وحاليا اللاعب يخضع للحجر الصحي بسبب اصابته بفيروس كورونا.

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