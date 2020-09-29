الدفاع المدني : أنتشال اربع جثث جديدة من الموصل القديمة

2020/09/29 | 16:16 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل /نينا/اعلن النقيب بالدفاع المدني في نينوى عمر جمال عن انتشال اربع جثث جديدة خلال عملية رفع الأنقاض من منطقة الموصل القديمة. وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ أن "فرق الدفاع المدني انتشلت اربع جثث مجهولة الهوية، عبارة عن بقايا هياكل عظمية، من منطقة السرجخانة خلال رفع الانقاض وسط الموصل القديمة".وأضاف أن "الجثث سلمت إلى دائرة الطب العدلي بموجب محضر رسمي ليتم تسليمها إلى ذويها بعد التأكد منها"/انتهى

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