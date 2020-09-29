تحرك عاجل في كردستان العراق بعد انتاج ممثل كردي فيلما مسيئا للمذهب الشيعي

2020/09/29 | 16:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت وزارة الثقافة في منطقة كردستان في العراق، الثلاثاء، الإدعاء العام بتحريك دعوى قضائية ضد فنان أنتج فيلما يسيء للتعايش في الإقليم ولأتباع مدرسة آ...

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