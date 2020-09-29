روحاني: دور مرجعية آية الله السيستاني في امن واستقرار العراق منقطع النظير

2020/09/29 | 16:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الايراني حسن روحاني ان آية الله السيد علي السيستاني قد حظي على الدوام باحترام الحكومة والشعب الايراني، واصفا دور مرجعية سماحته في امن واست...

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