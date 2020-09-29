2020/09/29 | 16:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية: قرعة دوري الكرة الممتاز للموسم 2020-2021 ستقام يوم الخميس المقبلهناك تفاصيل اخرى بخصوص تحديد موعد اقامة قرعة دوري الكرة الممتاز للموسم 2020-2021 المركز الخبري الوطني.

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