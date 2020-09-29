وزير الداخلية: توصلنا إلى مرتكبي جريمة الرضوانية

2020/09/29 | 16:38 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي، الثلاثاء، التوصل إلى مرتكبي جريمة الرضوانية.

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