الوائلي يؤكد على اهمية وضع ضوابط محكمة للسيطرة على البضائع المعفاة الواردة عبر المنافذ

2020/09/29 | 16:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي، اليوم الثلاثاء، على اهمية وضع ضوابط وآلية عمل محكمة للسيطرة على البضائع المعفاة الواردة عبر المنافذ الحدودية.

وقال بيان للهيأة تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي، ترأس في مكتبه إجتماعا مشتركا مع مدير القانونية للشؤون الكمركية ومعاونه في الهيئة العامة للكمارك للتباحث في وضع ضوابط وآلية عمل محكمة للسيطرة على البضائع المعفاة الواردة عبر المنافذ الحدودية”.

واكد الوائلي، على “أهمية هذا الملف والعمل على وضع ضوابط صارمة ومدروسة تضمن سلامة الإجراءات المتخذة وتطبيقها وفق القوانين مع ضمان عرض تلك الضوابط في اجتماع مجلس الهيأة لاتخاذ التوصيات الملائمة وعرضها على الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض المصادقة عليها والعمل بموجبها”، مشددا على “أهمية متابعة هذا الملف بشكل يومي في كافة المنافذ وان تحقيق الإنجاز بذلك يأتي بتظافر الجهود بين الجميع لمحاربة المفسدين والمتلاعبين بالمال العام”.

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